Policajti objavili 11 migrantov, do schengenu sa dostali ukrytí v návese kamióna

Ukrytí v návese kamióna

Rozhodne migračný úrad

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Jedenásť migrantov objavili policajti v utorok 28. decembra v okrese Turčianske Teplice. Ešte popoludní preverovala polícia oznámenie o podozrení z nelegálnej migrácie, ľudí vyskakujúcich z kamióna totiž zaregistrovali tamojší obyvatelia.Desiatky metrov od jednej z odstavných plôch pri ceste smerom na Sklené nakoniec objavili skupinku ľudí. Išlo o šesťčlennú rodinu zo Sýrie, dvoch Sýrčanov, Egypťana, Palestínčana a Eritrejčana. Informoval o tom dnes prostredníctvom tlačovej správy hovorca polície Michal Slivka.Migrantov si prevzala mobilná jednotka Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície z Banskej Bystrice spolu s cudzineckou políciou z Ružomberka. Migranti vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu absolvovali aj test na COVID-19 s negatívnym výsledkom.„Väčšina z cudzincov nemala pri sebe žiadny cestovný doklad ani iné povolenie, ktoré by ich oprávňovalo zdržiavať sa na území Slovenska. Traja síce mali cestovný pas, ale s vízovou nálepkou, ktorá ich oprávňuje zdržiavať sa na území Rumunska, nie na území Slovenskej republiky,“ uviedol Slivka. Na územie schengenu sa dostali ukrytí v návese kamióna, čím sa vyhli hraničnej kontrole.V správnom konaní boli podľa hovorcu deviati administratívne vyhostení a za týmto účelom eskortovaní do zariadenia pre cudzincov v Sečovciach spolu s jedným žiadateľom o azyl v Rumunsku.„V tomto prípade bolo začaté Dublinské konanie a určená krajina vyhostenia Rumunsko. Jeden cudzinec požiadal o azyl na území Slovenskej republiky, preto sme v jeho prípade konanie o administratívnom vyhostení prerušili, kým o jeho žiadosti rozhodne migračný úrad. Bol eskortovaný do zariadenia v Humennom,“ uzavrel Slivka.