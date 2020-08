Policajti postrelili Afroameričana, ľudia v USA vyšli do ulíc i napriek zákazu vychádzania (video)

Žiadna spravodlivosť, žiadny mier

Policajti dostali administratívne voľno

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Policajný zásah v meste Kenosha v americkom Wisconsine, pri ktorom policajti postrelili Afroameričana, tam vyvolal protesty. Do ulíc vyšli v nedeľu, aj napriek nočnému zákazu vychádzania, stovky ľudí, ktorí sa pred sídlom polície a okresných úradov dostali aj do stretov s políciou.Muži zákona, ktorí boli vybavení proti nepokojom, na rozohnanie davu použili okrem iného aj slzný plyn. V dôsledku incidentu tiež v nedeľu v noci horelo niekoľko áut.Ľudia v uliciach reagujú na streľbu z nedele. Došlo k nej, keď policajti o 17:00 miestneho času zasahovali pri "domácom incidente", a zranený muž skončil vo vážnom stave v nemocnici, uviedol policajný zbor v Kenoshi v stanovisku. Detaily o tom, čo viedlo k streľbe polícia neuviedla, informovala len, že zraneného previezli do nemocnice v Milwaukee.Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré pravdepodobne zachytáva daný incident. Vidno na ňom troch policajtov, ktorí kričia a mieria zbraňami na muža, ktorý kráča okolo zaparkovaného SUV. Keď muž otvoril dvere na strane vodiča a naklonil sa dnu, jeden z policajtov ho zozadu chytil za tričko a následne vystrelil do vnútra auta. Na videu je dovedna počuť sedem výstrelov, ale nie je jasné, či strieľal viac ako jeden policajt.Po streľbe na sociálnych sieťach pribudli príspevky, ktoré ukazujú, ako sa susedia zhromažďujú na okolitých uliciach a kričia na políciu. Niektorí kričali "žiadna spravodlivosť, žiadny mier", ďalší zase na policajtov hádzali predmety a poškodili policajné autá.Guvernér Wisconsinu Tony Evers streľbu na muža, ktorého identifikoval ako Jacoba Blakea, odsúdil. Ako vo vyhlásení uviedol, s istotou vedia, "že nie je prvým černochom alebo osobou, ktorá bola zastrelená alebo zranená alebo nemilosrdne usmrtená v rukách jednotlivcov pri presadzovaní práva v našom štáte alebo v našej krajine". Politik naznačil, že plánuje v súvislosti s prípadom podniknúť ďalšie kroky.Prípad vyšetruje Wisconsinské ministerstvo spravodlivosti. To o daných policajtoch nezverejnilo žiadne podrobnosti, len uviedlo, že im dali administratívne voľno.