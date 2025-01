Policajti spacifikovali na bratislavskom gymnázium výtržníčku, školu navštevuje aj mediálne známy študent Simon Omaník

15.1.2025 (SITA.sk) - Policajná hliadka bola v stredu krátko po 15:30 vyslaná do priestorov Gymnázia na Gröslingovej ulici v Bratislave po oznámení o agresívnom správaní sa neznámej ženy. Policajti v súlade so zákonom využili svoje oprávnenia a voči žene použili donucovanie prostriedky a obmedzili ju na osobnej slobode.„Na mieste bolo zistené, že neznáma žena sa na vrátnici gymnázia dostala najprv do verbálneho a následne aj do fyzického konfliktu s vrátnikom školy. Osoba sa vulgárne správala aj k ostatným osobám, ktoré sa nachádzali v tom čase na mieste, pričom po príchode hliadky polície na miesto sa jej agresívne správanie obrátilo aj na policajtov,“ informoval o incidente hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeif. Policajti ženu eskortovali na policajné oddelenie na vykonanie ďalších úkonov.Zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislave I bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva. Bližšie informácie polícia poskytne hneď, ako to situácia umožní.Študentom Gymnázia na Gröslingovej ulici je aj Simon Omaník, ktorý sa stal mediálne známym po tom, ako po udelení ocenenia odmietol podať ruku prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Z informácií polície nie je zrejmé, či incident v škole súvisí s touto udalosťou.