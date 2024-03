Policajti ukončili pátranie po trojročnom Jarkovi, našli ho bez známok života

8.3.2024 (SITA.sk) - Pátranie po trojročnom Jarkovi na východe Slovenska sa skončilo tragicky. Ako informovala na sociálnej sieti Dobrovoľná civilná ochrana - Košický kraj, krátko popoludní dostali informáciu, že dieťa z obce Ďurkov (okr. Košice-okolie) sa podarilo vypátrať, no bez známok života.Ako uviedla košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová , oznámenie o nezvestnosti maloletého prijala polícia v stredu 6. marca popoludní.„Policajti po nezvestnej maloletej osobe začali okamžite pátrať, do pátrania sa okrem policajtov z priľahlých obvodných oddelení zapojil aj psovod so služobným psom, záchranári so štvorkolkami, príslušníci HaZZ, dobrovoľní hasiči z okolitých dedín. Súčinnosť poskytoval aj vrtuľník Ministerstva vnútra SR a do pátrania sa zapojili aj študenti Strednej odbornej školy Policajného zboru v Košiciach," uviedla Ivanová s tým, že prehľadané bolo nielen blízke okolie a miesta možného výskytu maloletej osoby, ale aj neďaleký lesný porast.