Policajti v Chtelnici umožnili odvoliť podozrivému z trestného činu, následne ho zadržali

24.3.2024 (SITA.sk) - Polícia v Trnavskom kraji počas prvého kola prezidentských volieb nezaznamenala hromadné narušenie verejného poriadku, výtržnosti, incidenty ani iné udalosti, ktoré by marili alebo sťažili priebeh volieb.„Policajti boli počas prvého kola prezidentských volieb privolaní iba k jednému nedorozumeniu v meste Trnava. 59-ročná žena riešila meno kandidáta, ktorý pred voľbami odstúpil, no stále bol uvedený na hlasovacom lístku. Situáciu jej privolaná hliadka na mieste vysvetlila, bez potreby ďalšieho oznámenia,“ informovala o volebnom dni trnavská policajná hovorkyňa V prípade zadržaných osôb v cele policajného zaistenia prenosná urna nebola využitá ani v jednom prípade.„Avšak počas dňa obmedzili policajti na osobnej slobode muža pre podozrenie z trestného činu. Ešte predtým, ako ho predviedli pred vyšetrovateľa a umiestnili ho do cely policajného zaistenia, umožnili mu v sprievode policajnej hliadky odvoliť v obci Chtelnica v okrese Piešťany,“ dodala Linkešová.V jednom z volebných okrskov v Senici sa zas hlasovanie predĺžilo o 20 minút, v okrsku bolo prerušené hlasovanie pre kolaps jedného z členov okrskovej volebnej komisie.