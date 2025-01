Policajti v Detve počas akcie Expert obvinili osem osôb z prijímania úplatku, medzi nimi je aj technik STK

23.1.2025 (SITA.sk) - Trest odňatia slobody na jeden až päť rokov hrozí v prípade dokázania viny ôsmim osobám obvineným po stredajšej akcii Expert, na ktorej sa podieľali policajti protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru a policajti Úradu inšpekčnej služby.Podozrivé sú zo spáchania viacerých trestných činov, a to pokračovacieho prečinu prijímania úplatku, pokračovacieho prečinu podplácania a prečinu podplácania. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia policajného zboru Martina Sláviková „V období v mesiacoch marec, apríl a máj roku 2024 mal technik stanice technickej kontroly a pracoviska emisnej kontroly v okrese Detva prijať od majiteľov vozidiel úplatky v rôznych nominálnych hodnotách za to, že vykoná na vozidlách úkony technickej a emisnej kontroly,“ uviedla hovorkyňa.Autá tak mali byť následne vyhodnotené ako „spôsobilé“ na prevádzku po cestných komunikáciách, a to aj napriek ich technickým nedostatkom.