Policajti v Hongkongu zatkli editorov Apple Daily, kritický denník zvýšil po razii svoj náklad päťnásobne

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Hongkonský prodemokratický denník Apple Daily v piatok zvýšil svoj náklad o viac ako päťnásobok na 500-tisíc kópií, aby ukázal svoje odhodlanie pokračovať aj po zatknutí piatich editorov a manažérov a uspokojil dopyt verejnosti.Ľudia v meste stáli v radoch, aby si kúpili výtlačok a podporili tak slobodu tlače, informuje agentúra AP. Denný priemerný náklad je zhruba 86-tisíc kópií.Na titulnej strane piatkového vydania Apple Daily sú fotografie pätice v putách a výrok výkonného riaditeľa vydavateľstva Next Digital Cheung Kim-hunga „vydržte“.Piatich editorov a manažérov novín zatkli vo štvrtok pre obvinenia zo spolupráce so zahraničnými silami. Polícia uviedla, že má dôkazy, že viac ako 30 článkov publikovaných Apple Daily hralo „kľúčovú rolu“ v spiknutí sa so zahraničnými krajinami s cieľom uvaliť sankcie na Čínu a Hongkong v reakcii na zásah proti občianskym právam v poloautonómnom meste.Stovky policajtov a bezpečnostných agentov vykonali razie a prehľadali kancelárie Apple Daily. Bolo to po prvý raz, čo hongkonská polícia využila zákon o národnej bezpečnosti proti prodemokratickým novinám.Policajti zhabali 44 pevných diskov so spravodajský materiálom. Pri štvrtkovej akcii tiež polícia zmrazila majetok v hodnote 18 miliónov hongkonských dolárov patriaci trom spoločnostiam napojeným na Apple Daily.Národný bezpečnostný úrad v piatok obvinil dvoch mužov zo spiknutia so zahraničnou krajinou s cieľom ohroziť národnú bezpečnosť, informovala vláda vo vyhlásení. Dvojica, ktorú nemenovala, sa v sobotu postaví pred súd.Podľa novín South China Morning Post, ktoré sa odvolávajú na nemenovaný zdroj, by to mali byť šéfredaktor Apple Daily Ryan Law a spomenutý Cheung Kim-hung. Ďalších troch držia vo vyšetrovacej väzbe.Štvrtkový zásah ostro odsúdili v zahraničí. Spojené štáty, Spojené kráľovstvo i Európska únia vyjadrili obavy z využívania zmieneného zákona proti slobode tlače.Hovorca čínskeho rezortu zahraničia reagoval odmietnutím zahraničnej kritiky a bránil kroky vlády s tým, že národná bezpečnosť sa zameriava len na „malú skupinu protičínskych elementov, ktorí rozorvávajú Hongkong a ohrozujú národnú bezpečnosť krajiny“.Zákon o národnej bezpečnosti, ktorý v Hongkongu zaviedol Peking, zakazuje snahy o odtrhnutie, podvratnú činnosť, terorizmus a spolčovanie sa so zahraničnými silami.Od jeho zavedenia vlani v júni už na základe neho zadržali viac ako stovku prodemokratických aktivistov a takpovediac umlčali opozičné hlasy v meste, pričom mnohí ďalší aktivisti ušli do zahraničia. Zakladateľ Apple Daily Jimmy Lai si napríklad v súčasnosti odpykáva 20-mesačné väzenie za rolu v nepovolených zhromaždeniach z roku 2019.