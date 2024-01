Policajti v Košickom kraji už majú nového riaditeľa. Priamy výkon služby mu nikdy nebol cudzí, uviedol Solák

12.1.2024 (SITA.sk) - Novým riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach bude Štefan Mulik. Do funkcie ho od pondelka 15. januára vymenoval policajný prezident Ľubomír Solák . Informovala o tom košická krajská polícia.Nový krajský riaditeľ je policajtom od roku 1990, posledných takmer 5 rokov pôsobil vo funkcii zástupcu krajského riaditeľa . „Priamy výkon služby mu nikdy nebol cudzí, a tak, ako sa po celú svoju doterajšiu policajnú kariéru na rôznych útvaroch poriadkovej polície snažil vniesť poriadok medzi ľudí, jeho predsavzatím je vniesť pokoj a poriadok aj do chodu krajského riaditeľstva,“ uviedla košická polícia.„S pokorou som prijal túto funkciu a som odhodlaný urobiť všetko pre to, aby nielen zákonnosť, ale i pokojná pracovná atmosféra viedli k dobrým výsledkom práce policajtov a k šíreniu dobrého mena Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Ak bude odmenou spokojnosť občanov, budeme vedieť, že kráčame po tom správnom chodníku, “ povedal novovymenovaný krajský riaditeľ Mulik.