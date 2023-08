Policajti vyšetrujú zrážku dvoch člnov na Zemplínskej šírave, medzi zranenými sú aj deti (foto)

Deti utrpeli len malé poranenia

Zatiaľ nebolo začaté trestné stíhanie

29.8.2023 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje zrážku dvoch člnov na vodnej ploche Zemplínska šírava. Nehoda sa stala v časti Medvedia hora. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.„Podľa doterajších zistení polície za doposiaľ presne nezistených okolností došlo k zrážke dvoch člnov, pričom jeden z vodcov plavidiel pravdepodobne nevenoval dostatočnú pozornosť vedeniu plavidla a prednou časťou narazil do bočnej strany druhého plavidla, ku ktorému bolo pripevnené tretie plavidlo," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová V spojených plavidlách sa celkovo nachádzali traja dospelí ľudia a tri deti. Dve deti utrpeli len malé poranenia.„Jedno z nich (5-ročné) s jednorazovým ošetrením, druhé dieťa (7-ročné) podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo ľahké zranenia s dobou liečenia do 7 dní a jednorazovo ošetrený bol aj 43-ročný muž," uviedla Mésarová.Dodala, že v plavidle, ktoré do spojených plavidiel narazilo, utrpel 39-ročný spolujazdec zranenia s dobou liečenia nad sedem dní.„Polícia udalosť dôkladne zadokumentovala a o udalosti ihneď informovala Dopravný úrad v Košiciach. Vo veci sú vykonávané potrebné úkony a zabezpečujú sa listinné podklady, na ktorých základe bude možné rozhodnúť o ďalšom postupe, zatiaľ nebolo začaté trestné stíhanie," informovala ďalej Mésarová.Doplnila, že u oboch vodcov plavidiel bola dychová skúška negatívna. Ďalšie okolnosti, rozsah škôd, ale najmä príčiny zrážky a miera zavinenia budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.