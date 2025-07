Policajti zachránili muža pri požiari bytového domu v Brusne, sami sa pritom vystavili riziku

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.7.2025 (SITA.sk) - Policajti zachránili muža pri požiari bytového domu v Brusne (okres Banská Bystrica). Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, policajná hliadka bola vo štvrtok 3. júla v noci vyslaná do obce Brusno k požiaru bytového domu.„Policajti po príchode na miesto našli pred bytom v dyme ležať muža v bezvedomí, ktorého okamžite preniesli do bezpečia a poskytli mu prvú pomoc," uvádza polícia. Doplnila, že muža sa následne ujali záchranári, ktorí ho vo vážnom stave previezli do nemocnice. Ošetrenie podľa jej vyjadrenia potrebovali aj zasahujúci policajti, ktorí sa nadýchali splodín horenia.„Podľa zisťovateľa príčin vzniku požiarov nie je vylúčené cudzie zavinenie, vyšetrovateľ v Banskej Bystrici začal trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie," informovala polícia. Požiar spôsobil obhorenie zariadenia bytu, a tiež zadymenie spoločných priestorov. Z bytovky bolo evakuovaných celkovo 13 osôb.