Policajti zadržali dvojicu, ktorá okrádala seniorov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žilina 21. novembra (TASR) – Žilinskí policajti zadržali v uplynulých dňoch 64-ročného muža a 28-ročnú ženu z Fiľakova, podozrivých z okrádania seniorov po celom Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.Doplnila, že dvojica sa mala ešte v roku 2016 v lete priviezť do obce v okrese Žilina.uviedla Balogová.dodala krajská policajná hovorkyňa.Vyšetrovateľ KR PZ v Žiline obvinil 64-ročného muža a 28-ročnú ženu zo zločinu krádeže v súbehu so zločinom porušovania domovej slobody spáchaných formou spolupáchateľstva a bol spracovaný návrh na vzatie obvinených do väzby, uzavrela Balogová.