Policajti zadržali osem migrantov z Indie a Sýrie, prezradil ich taxikár (foto)

Prerušenie konania o vyhostení

Zadržali tehotnú ženu

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Hraničná a cudzinecká polícia v Banskej Bystrici zadržala pri dvoch akciách osem migrantov. Ako informuje hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka, pôvodom boli zo Sýrie a z Indie. Všetci sa podrobili testom na zistenie nákazy koronavírusom, výsledky boli negatívne.V prvom prípade si nelegálni migranti v Banskej Bystrici objednali taxík a chceli sa odviezť do Bratislavy. „Duchaprítomný taxikár sa nechcel namočiť do prevádzačstva a okamžite kontaktoval políciu,“ popísal hovorca s tým, že hliadka následne zadržala štyri osoby, ktoré nemali pri sebe žiadne doklady a nekomunikovali ani po Slovensky, ani po anglicky. Policajti zistili, že traja z nich pochádzajú z Indie a jedna zo Sýrie.Polícia počas preverovania zistila, že Sýrčan je žiadateľom o azyl v Rumunsku. „Podľa zákona o pobyte cudzincov bol zaistený na účel zabezpečenia prípravy alebo výkonu jeho prevozu do Rumunskej republiky a umiestnený v Útvare policajného zaistenia Sečovce,“ objasnil Slivka.V prípade troch štátnych príslušníkov Indie bolo konanie o administratívnom vyhostení prerušené, pretože požiadali o azyl na území Slovenskej republiky a skončili na Oddelení azylu Policajného zboru Humenné.V druhom prípade hliadka banskobystrickej cudzineckej polície zadržala troch mužov a jednu ženu v pokročilom štádiu tehotenstva v mestskom parku v Banskej Bystrici. Boli bez dokladov a tvrdili, že sú zo Sýrie. „Nakoľko sa zdravotný stav tehotnej ženy pri úkonoch zhoršil, privolali sme rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá na mieste rozhodla o jej prevoze do nemocnice,“ dodal hovorca.Preverením osôb polícia zistila, že dve z nich sú žiadatelia o azyl v Rumunsku. „Podobne, ako v prvom prípade sme kontaktovali Dublinské stredisko a po vyšetrení zdravotného stavu cudzinky a odsúhlasení o umiestnení v Útvare policajného zaistenia sme osoby umiestnili do zariadenia v Sečovciach,“ popísal Slivka s tým, že v prípade ďalších dvoch osôb konanie prerušili, lebo požiadali o azyl na Slovensku. Následne im bol poskytnutý policajný sprievod na Oddelenie azylu Policajného zboru Humenné.