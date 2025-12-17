|
Streda 17.12.2025
Meniny má Kornélia
|Denník - Správy
17. decembra 2025
Policajti zasahovali pri zrážke vlaku s autom, vodič vošiel na koľajisko a zostal tam zakliesnený – FOTO
V utorok 16. decembra večer zasahovali policajti pri zrážke vlaku s osobným autom v Bratislave. Ako informoval bratislavský policajný hovorca
17.12.2025 (SITA.sk) - V utorok 16. decembra večer zasahovali policajti pri zrážke vlaku s osobným autom v Bratislave. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, oznámenie o nehode v blízkosti železničného priecestia na Ivánskej ceste prijali krátko po 20:15.
Podľa polície vodič pri prechádzaní priecestím v smere na Trnavskú cestu vošiel s vozidlom na koľajisko a zostal tam zakliesnený. Vodič stihol pred prejazdom vlaku utiecť, pri nehode sa nezranil.
Zdroj: SITA.sk - Policajti zasahovali pri zrážke vlaku s autom, vodič vošiel na koľajisko a zostal tam zakliesnený – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
