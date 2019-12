Policajti zastrelili štyroch podozrivých zo znásilnenia a vraždy

Ľudia sa zhromaždili na mieste, kde policajti zastrelili štyroch mužov podozrivých zo znásilnenia mladej veterinárky, ktorí sa pokúšali utiecť počas rekonštrukcie činu, 50 km od indického mesta Hajdarábád, 6. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 6. decembra (TASR) - Policajti v južnej Indii zastrelili v piatok štyroch mužov podozrivých zo znásilnenia a vraždy mladej ženy, keď sa počas rekonštrukcie činu pokúsili ujsť. V krajine to vyvolalo pobúrenie, no i oslavy. S odvolaním sa na miestnych predstaviteľov o tom informovali agentúry AFP a DPA.Štyroch mužov zadržali pre podozrenie zo znásilnenia, zavraždenia a spálenia tela 27-ročnej veterinárky, ktorej telo sa našlo minulý piatok pod podjazdom pri meste Hajdarábad.Vražda ženy podnietila po celej Indii demonštrácie a výzvy na rýchlu a prísnu spravodlivosť. Sociálne médiá zaplavili požiadavky na trest smrti a stovky protestujúcich sa snažili vniknúť na policajnú stanicu, kde podozrivých umiestnili do väzby.Na jednej z demonštrácií v Dillí niesli niektoré ženy meče, pokým v parlamente sa medzi poslancami objavili výzvy na "zlynčovanie" týchto mužov či kastráciu páchateľov znásilnení.Podozrivých tento piatok vzali na miesto činu, kde podľa polície napadli jej príslušníkov a pokúsili sa im vziať zbrane, na čo policajti v sebaobrane mužov postrelili a tí podľahli zraneniam skôr, než mohla prísť zdravotnícka pomoc.Na mieste smrti štvorice mužov následne prišlo niekoľko sto ľudí, ktorí tam na oslavu odpaľovali petardy a policajtov zasypávali okvetnými lístkami. Správy o oslavách sa objavili aj z ďalších častí Indie.Zastrelenie podozrivých privítala aj sestra zavraždenej ženy, ktorej obeť pred smrťou telefonovala, že má strach z mužov, ktorí jej ponúkli pomoc s pokazeným skútrom. Potom sa však jej telefón odmlčal." povedala sestra pre miestne televíziu.Ľudskoprávni aktivisti však obvinili štátne orgány zo "svojvoľného násilia", píše AFP s tým, že policajti sú v Indii často kritizovaní za údajné mimosúdne zabíjanie s cieľom obísť právny proces, aby napríklad zatajili nedostatky pri vyšetrovaní alebo upokojili hnev verejnosti.Z posledných údajov indickej vlády vyplýva, že v krajine v roku 2007 nahlásili viac než 33.000 znásilnení. Podľa odborníkov sú však obrovské počty takýchto prípadov nenahlásené. Okrem toho vzhľadom na neefektívnu prácu súdov mnohé obete čakajú na usvedčenie útočníkov celé roky.