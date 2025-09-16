Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

16. septembra 2025

Policajtom hrozí, že pre konsolidáciu zarobia o desiatky eur menej, tvrdí Šeliga


Policajtom hrozí, že si pre konsolidáciu od budúceho roka nájdu na výplatnej páske o 70 eur menej. Ako v utorok ďalej upozornil podpredseda opozičnej strany Demokrati



64de10694db7c859423686 676x451 16.9.2025 (SITA.sk) - Policajtom hrozí, že si pre konsolidáciu od budúceho roka nájdu na výplatnej páske o 70 eur menej. Ako v utorok ďalej upozornil podpredseda opozičnej strany Demokrati Juraj Šeliga, v kolektívnej zmluve, ktorú zástupcovia policajných odborov podpísali s vedením rezortu vnútra, je však explicitne napísané, že tak dôsledky konsolidácie, ako aj valorizáciu na budúci rok musí ministerstvo s odbormi prerokovať.

Napätie medzi políciou a ministrom vnútra


To sa podľa Šeligu nestalo a tak je na stredu 17. septembra naplánovaný protest. Kolektívna zmluva sa podľa bývalého poslanca v tejto súvislosti stala zdrapom papiera.

„Valorizácia dôchodkov, tak, ako sľuboval (minister vnútra) Matúš Šutaj Eštok, sa nekonala. Navyše, policajti sa od ministra financií z tlačovej konferencie dozvedeli, že im platy budú zmrazené,“ zdôraznil Šeliga. Doplnil, že v kuloároch sa hovorí o napätí medzi vedením polície a ministrom vnútra a povráva sa aj o výmene na poste policajnej prezidentky.

„Tak či onak, Policajný zbor vystriedal už dvoch prezidentov a policajti z toho nemajú nič pozitívne. Naopak, dostávajú sa do zlej finančnej, personálnej a materiálnej situácie,“ dodal Šeliga.

Podporné zhromaždenie


Policajní odborári plánujú podporné zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov príslušníkov Policajného zboru. Rozhodla o tom Rada predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície v SR. Zhromaždenie sa bude konať v stredu 17. septembra o 10:00 pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.

„Impulzom pre tento krok bolo vyhlásenie ministra financií, že vláda nepočíta s valorizáciou platov v štátnej správe, a teda ani s valorizáciou platov policajtov napriek predchádzajúcej dohode vyjednanej s odborármi,“ uvádzajú odborári.


Zdroj: SITA.sk - Policajtom hrozí, že pre konsolidáciu zarobia o desiatky eur menej, tvrdí Šeliga © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia verejných financií Minister financií SR Minister vnútra SR Odbory Platy Podpredseda strany Demokrati Valorizácia dôchodkov
