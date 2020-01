Policajtom vulgárne vynadal a spravil si s nimi „selfie“, údajne ide o kandidáta kotlebovcov

Vykrikoval na hliadku

Verzia údajného kandidáta kotlebovcov

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Nepríjemný zážitok majú za sebou policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Zvolene. Vulgárnosťami ich počastoval kandidát na poslanca.Ako informovala polícia na sociálnej sieti , policajti zastavili vodiča, ktorý mal krátko pred tým na jednej z križovatiek vo Zvolene cez otvorené okno svojho vozidla vykrikovať na hliadku, v ktorej jeden z policajtov prostredníctvom telefónu dostával pokyny k ďalšiemu plneniu jeho služobných úloh.Vodič po zastavení vystúpil z vozidla, správal sa povýšenecky a začal policajtom hrubo a vulgárne nadávať. Ako uviedla polícia, následne si spravil aj "selfie", s ktorou sa neskôr "pochválil" aj na svojej stránke na sociálnej sieti, z ktorej vyplýva, že je jedným z kandidátov na poslanca NR SR vo februárových voľbách. Prípad zatiaľ preverujú ako priestupok.Podľa informácií TV Markíza by malo zrejme ísť o kandidáta kotlebovcov, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke vlastnú verziu konfliktu s políciou.V príspevku píše, že videl telefonujúceho policajta a na semaforovej križovatke ho na to upozornil, "či je to normálne, že on si telefonuje a mňa budú za to pokutovať."Vzápätí ho vraj zastavili a podrobili ho dopravnej kontrole, skúške na alkohol a preverili aj či nie je medzi hľadanými osobami.