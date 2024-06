Polícia a splnomocnenec vlády pre rómske komunity apelujú na politikov, aby sa vyvarovali kupovania hlasov

Priebeh volieb budú monitorovať

Podozrenie je potrebné ohlásiť

7.6.2024 (SITA.sk) - Policajný zbor v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu upozorňuje na opakujúci sa problém volebnej korupcie, ktorá býva často spojovaná s hlasovaním v rómskych osadách.Ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení viceprezidenta Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislava Polakoviča a splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška, spoločne apelujú na politikov, aby sa vyvarovali takéhoto konania, keďže ide o trestný čin.„Nevyužívajme zraniteľnosť Rómov pre svoj prospech," apeloval na kandidátov Daško. Zároveň tiež vyzýva Rómov, aby sa nedali zmanipulovať k takémuto konaniu.„Priebeh volieb bude veľmi dôsledne monitorovaný a akýkoľvek priestupok bude v zmysle zákona riešený," doplnil splnomocnenec.Podľa Polakoviča do dnešného dňa neeviduje polícia podnet k možnému narušeniu priebehu volieb.„Máme však operatívne informácie v súvislosti s volebnou korupciou, ktorá by mala byť páchaná v marginalizovaných komunitách. Z uvedeného dôvodu budeme preventívne pôsobiť na týchto miestach tak, aby sme zabezpečili bezproblémový priebeh volieb. V prípade akýchkoľvek podnetov týkajúcich sa volebnej korupcie sme pripravení konať," vyhlásil policajný viceprezident.Dodal, že akékoľvek podozrenie na porušenie zákona v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu je potrebné ohlásiť na najbližší útvar Policajného zboru alebo na číslo 158.