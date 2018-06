Polícia apeluje na rodičov, aby nenechávali deti v aute

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) – Polícia SR pripravila preventívnu osvetovú kampaň, počas ktorej budú policajti po celom Slovensku rozdávať letáčiky s nápisomIde o reakciu na prípady zabudnutých detí v uzamknutom rozhorúčenom aute, ktoré v minulosti skončili tragicky.Cieľom letákov, s nákladom 24.000 kusov, je pripomínať rodičom, aby v ojedinelých stresových situáciách nezabudli na to, že so sebou vezú dieťa a nenechali ho bez opatery zavreté v aute. Môže ísť závažným trestný čin.upozornil Ľubomír Ábel, viceprezident Policajného zboru.Ak si okoloidúci všimnú dieťa v aute, odporúča okamžite privolať hasičov alebo políciu, ktorí vedia, ako postupovať. Ak auto parkuje v mieste konania spoločenskej udalosti, polícia odporúča požiadať organizátorov, aby vyhlásili evidenčné číslo a privolali majiteľa auta.povedal Henrich Bartovič, veliteľ družstva Hasičského a záchranného zboru SR. V prípade stavu krajnej núdze je možné otvoriť okno aj úderom do skla silným pevným predmetom, čo najďalej od miesta, kde sa dieťa nachádza.Organizmus sa dokáže bežne vyrovnávať s teplom, čím udržiava normálnu telesnú teplotu okolo 36 stupňov Celzia, optimálna vonkajšia teplota je 28 stupňov Celzia. U malých detí a starých ľudí začínajú systémy zlyhávať, keď sa vonkajšia teplota blíži k 35 stupňom Celzia, pričom v uzavretom aute môže byť teplota niekoľkonásobne vyššia. Prehriatie sa prejavuje slabosťou, únavou, bolesťou hlavy alebo zvracaním, u malých detí spavosťou.povedal Gustáv Ušiak z odboru zdravotníctva Ministerstva vnútra SR.V minulosti polícia zaznamenala viacero prípadov detí zabudnutých v uzamknutom aute. V júli 2015 zabudol otec v aute v Nitre svoju dvojročnú dcéru Kristínku. Tá po krátkom čase zomrela na prehriatie organizmu a zlyhanie centrálneho nervového systému mozgu. Vo februári tohto roku nechal otec trojročné dieťa v uzamknutom aute v podzemnej garáži jedného z bratislavských obchodných centier. Tragický prípad sa stal aj v júni, keď 2,5-ročné dieťa zomrelo v uzamknutom aute na parkovisku pred nemocnicou v Trstenej. Polícia opakovane vyzýva ľudí, aby svoje deti nenechávali v aute ani na pár minút.