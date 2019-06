Polícia: Bezpečnostné opatrenia v rámci MS v hokeji boli profesionálne

Na archívnej snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z gólu vo fanzóne pred Istropolisom. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Košice 4. júna (TASR) – Podľa polície bolo zvládnutie bezpečnostných opatrení počas uplynulých hokejových majstrovstiev sveta (MS), ktorých dejiskami boli Košice a Bratislava, profesionálne. Žiadne vážnejšie narušenie verejného poriadku nezaznamenala, chod šampionátu bol bezproblémový. Na utorkovej tlačovej konferencii v Košiciach to uviedol viceprezident Policajného zboru (PZ) Róbert Bozalka a zástupcovia oboch krajských policajných riaditeľstiev.povedal Bozalka s tým, že negatívne reakcie verejnosti nezachytil.dodal s tým, že spokojnosť bola vzájomná.Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach počas šampionátu zaznamenalo minimum priestupkov a trestných činov.povedal riaditeľ KR PZ v Košiciach Radoslav Fedor s tým, že v súvislosti s konaním šampionátu nezadržali žiadnu osobu a zaistený nebol ani žiaden cudzinec, ktorý by spáchal trestný čin.Falošných vstupeniek na hokejové zápasy zaevidovali 45, pričom väčšina z nich bola zakúpená prostredníctvom rovnakej webovej stránky. „Toto je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodal.Pre hokejové MS v priestoroch KR PZ v Košiciach zriadili aj miestnosť krízového riadenia.uzavrel Fedor s tým, že celkovo to predstavuje viac ako 250 kamier.Denne bolo v priemere nasadených 350 policajtov. Maximálne nasadenie síl počas jedného dňa predstavovalo 452 policajtov a 22 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Pomáhali aj príslušníci colnej a finančnej správy.Policajtom z KR PZ Bratislava pomáhali aj príslušníci z KR PZ Trnava, Nitra a Trenčín, ale i vojaci, český AKT či rakúska hliadka.V hlavnom meste väčšinou zaevidovali českých, ruských, lotyšských, ale aj švajčiarskych fanúšikov. Verejný poriadok podľa zástupcu riaditeľa KR PZ Bratislava Viliama Adamca narúšali individuálne výtržnosti alebo menšie incidenty, najmä fanúšikovia pod vplyvom alkoholuspresnil. V porovnaní s celkovým množstvom fanúšikov hodnotí správanie sa hokejových nadšencov ako zodpovedné.V súvislosti s predajom nefalšovaných lístkov riešili v Bratislave 63 prípadov.uzavrel Adamec.