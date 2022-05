Polícia bojuje proti dezinformáciám o vojne na Ukrajine, zverejnila stovky falošných správ

Slováci sú veľmi náchylní uveriť dezinformáciám

Zámienka na vojnu prostredníctvom falošných správ

25.5.2022 (Webnoviny.sk) - Policajný zbor (PZ) zverejnil na sociálnych sieťach už 343 statusov upozorňujúcich na dezinformácie o vojne na Ukrajine. Zverejnili ich prevažne na profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti Facebook.Niekoľko statusov bolo publikovaných aj na hlavnom profile polície, v priemere to vychádza na 3,8 statusov denne o téme dezinformácií v súvislosti s vojnou. Informovali o tom vo svojom profile Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti.„Slovenským online priestorom sa pred vypuknutím vojny šírili vyjadrenia o tom, že Ruská federácia nikdy nenapadne Ukrajinu, čo bolo podčiarkované vyjadreniami rôznych organizovaných skupín a združení, okrem iného aj na verejných zhromaždeniach,“ vysvetlila polícia.Prvým vážnym pokusom o šírenie hoaxov bol naratív o príleve nelegálnych migrantov z Ukrajiny a iných krajín, ktorí mali zneužívať vojnu na to, aby sa dostali na Slovensko. V tejto súvislosti polícia zaznamenala aj individuálne prípady obťažovanie zo strany šíriteľov hoaxov smerom k osobám pohybujúcich sa cez Slovensko. „Vďaka okamžitému zásahu, ktorý mal podobu transparentného vysvetľovania celého prijímacieho procesu a video rozhovorov s občanmi tretích krajín, táto téza nikdy nezískala na popularite,“ vysvetlila polícia.Ako policajti skonštatovali, z medializovaných prieskumov je zrejmé, že Slováci sú jedni z najnáchylnejších veriť dezinformáciami v rámci Európskej únie. Plne to potvrdili prvé tri mesiace konfliktu, keď konkrétne hoaxov z prokremeľských zdrojov, ktoré boli dodávané na slovenský trh prostredníctvom takzvaných trolov. „Polícia zaznamenala viacero kont, ktoré majú spoločnú intenzívnu aktivitu zverejňovania prokremeľských príspevkov v takej miere a kvalite, že nie je možné, aby za nimi stál jeden konkrétny, obyčajný človek, ako sa snažia navonok pôsobiť,“ opísali pôsobenie trolov.PZ sa počas prvých troch mesiacov vojny venoval napríklad hoaxom o začiatku mobilizácie občanov SR či o tom, že prezident Zelenskyj ušiel alebo sa schoval. Tiež evidujú hoaxy o tom, že na Ukrajine sa vlastne nič nedeje. Šíritelia dezinformácií sa snažili ponúknuť ospravedlnenie alebo zámienku na vojnu prostredníctvom falošných správ o tom, že na Ukrajine sa nachádzajú nebezpečné zbrane a biologické laboratóriá. Ďalej riešil PZ aj nepravdivé informácie o tom, že masaker v ukrajinskej Buči je vymyslený, s poukazovaním na hýbajúce sa mŕtvoly. Medzi Slovákmi sa tiež šírili hoaxy o neprimeraných finančných výhodách a dávkach pre ukrajinských utečencov.„Dezinformácie sú nebezpečným nástrojom, ktorý sa v prípade vojenského konfliktu stáva hrozbou pre demokratické usporiadanie a bezpečnosť všetkých občanov. Doterajšia snaha prokremeľskej propagandy vplývať na verejnú mienku na Slovensku útočí na základy právneho a demokratického štátu,“ uzavrela polícia.