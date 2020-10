Polícia bude komunitu v karanténe z Kasárenskej ulici v Trenčíne dohliadať ešte niekoľko dní

Rybníček obhajoval uzavretie ulice

Bez konfliktov

15.10.2020 (Webnoviny.sk) - Približne 70-členná komunita žijúca v unimobunkách na Kasárenskej ulici v Trenčíne zostane v políciou stráženej karanténe až do 20. októbra. Na tlačovom brífingu v priestoroch trenčianskej radnice o tom informovala riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne Ľudmila Bučková Stredajšie hromadné testovanie sa podľa jej slov uskutočnilo za asistencie armády, všetky testy s výnimkou jednej pacientky boli negatívne.Komunita ľudí z Kasárenskej ulice je pod dohľadom polície od 10. októbra po tom, čo sa deň predtým u jednej osoby potvrdilo ochorenie COVID-19 "Dotyčná žena mala silný vírus a obávali sme sa, že pri družnej povahe týchto ľudí, kedy sa početne stretávajú, by sme inak nedokázali chorobu udržať pod kontrolou. Musel nastať naozaj prísny režim, aby sa rodiny medzi sebou nestretávali. Výsledok potvrdzuje, že sa nám to podarilo," skonštatovala Bučková.Primátor Richard Rybníček reagoval aj na reči o rasizme, ktoré políciou strážená ulica vyvolala na sociálnych sieťach. "Každému jednému obyvateľovi Kasárenskej ulice sa viem pozrieť do očí. Našou úlohou je chrániť nielen ich zdravie, ale zdravie všetkých Trenčanov. My si nemôžeme dovoliť, aby sa nám vytvárali v meste ďalšie ohniská koronavírusu. Stojíme si za každým jedným rozhodnutím, ktoré sme urobili," vyhlásil Rybníček.Trenčiansky primátor za hrdinu posledných dní označil terénneho pracovníka mestskej polície Patrika Čecha, ktorý bol v dennodennom kontakte s dotyčnou komunitou a zabezpečoval predovšetkým dodávku stravy."Počasie nám neprialo, ale všetko sme zvládli. Oslovoval som každú jednu domácnosť, spisoval zoznam potravín a drogérie na zabezpečenie nákupov. Situácia bola pokojná, ľudia spolupracovali a nezaznamenali sme žiadne konflikty, naopak ľudia boli medzi sebou solidárni," priblížil svoju prácu Čech.