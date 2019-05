Polícia bude monitorovať pohyb Nočných vlkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Prezídium PZ SR Bratislava Foto: TASR - Prezídium PZ SR Bratislava

Bratislava 1. mája (TASR) - Cez Slovensko bude v najbližších dňoch prechádzať ruský motorkársky klub Noční vlci. Ich pohyb bude polícia monitorovať. Zabezpečiť tak chce plynulú a bezpečnú premávku." povedala pre TASR hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.Svoju jazdu začali motorkári v Moskve, odkiaľ vyrazili 26. apríla. Na Slovensko by mali doraziť vo štvrtok (2. 5.) a ostať by mali štyri dni. V Banskej Bystrici, Zvolene a Štúrove budú 4. mája, v Bratislave 5. mája.Noční vlci sa na podobnú jazdu z Moskvy do Berlína - po trase, ktorou v roku 1945 prešla Červená armáda - vydávajú pravidelne na prelome apríla a mája.Vlani sa počas prechodu cez Slovensko zastavili v Banskej Bystrici, Trnave či Bratislave. Potom pokračovali na Moravu, odtiaľ zamierili do Prahy, Drážďan a Berlína.Ruský motorkársky klub vznikol v roku 1989 a jeho členovia sa počítajú na tisíce. Gang je vnímaný kontroverzne pre svoju podporu ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym v roku 2014, ako aj proruských separatistov na východe Ukrajiny. Viaceré európske krajiny vrátane Poľska vstup jeho členov na svoje územie nepovoľujú. Šéf Nočných vlkov Alexandr Zaldostanov sa nachádza na sankčnom zozname USA a Kanady.