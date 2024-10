Polícia bude spolupracovať so Slovenskou poštou, chrániť chce seniorov pred podvodmi

Seniori, zbystrite pozornosť!

Najčastejšími sú podvodné telefonáty

Zmysluplná aktivita

11.10.2024 (SITA.sk) - Policajný zbor bude spolupracovať so Slovenskou poštou , cieľom je ochrániť seniorov pred podvodmi. Informoval o tom riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Akcia nesie názov Seniori, zbystrite pozornosť! Ako Hromádka pripomenul, v roku 2023 vykonali príslušníci Policajného zboru, takzvaní preventisti, celkovo 1 357 preventívnych akcií pre seniorov. Napriek tomu však za uplynulý rok evidujú 186 podvodných konaní na senioroch, pri ktorých seniorov podvodníci pripravili o hotovosť v celkovej výške 2 255 000 eur.„Napriek neustálym opatreniam, ktoré polícia v tejto oblasti vyvíja, sme za prvých šesť mesiacov tohto roka zaznamenali 54 prípadov špecifickej trestnej činnosti páchanej na senioroch, pri ktorých boli seniori pripravení o 428-tisíc eur," priblížil Hromádka.Ako informoval, najčastejším spôsobom páchania tejto trestnej činnosti sú podvodné telefonáty. Páchateľ zavolá seniorovi na telefónnu linku a oznámi mu, že jeho príbuzný bol účastníkom dopravnej nehody. Aby nemal problémy s políciou tak žiada seniora, aby priniesol finančnú hotovosť na dohodnuté miesto.„Ďalším podobným prípadom je takzvaný „policajt", keď je zavolané seniorovi, že je obeťou trestného činu, že sa stal obeťou podvodu a je potrebné, aby čo najrýchlejšie dal hotovosť a šperky do vrecka a odniesol ich na dohodnuté miesto," priblížil Hromádka.Preto polícia začala spoluprácu so Slovenskou poštou a jej doručovateľmi, ktorých seniori dôverne poznajú. Spoločne tak budú upozorňovať seniorov, aby zvýšili svoju obozretnosť pri vydávaní finančnej hotovosti neznámym osobám.Riaditeľ odboru poriadkovej polície súčasne vyzval spoločnosť, aby so seniormi v tejto súvislosti viac komunikovali. Vyzval aj zamestnancov bánk, aby sa v prípade, keď vyžaduje senior vybranie všetkých svojich úspor pýtali, z akého dôvodu, aby tak polícii pomohli pri objasňovaní takýchto prípadov.Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka uviedol, že pošta vníma túto aktivitu ako zmysluplnú a podporuje ju. Priblížil, že pošta má viac ako štyritisíc doručovateľov a klienti ich veľmi dobre poznajú.„Sami vidíme, že toto dáva veľký zmysel a veríme, že v tejto spolupráci budeme aj naďalej pokračovať," uzavrel Kupka.