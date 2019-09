Polícia: Cyklistické preteky Okolo Slovenska obmedzia dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Senica 16. septembra (TASR) - V súvislosti so zabezpečením záverečnej etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska (21. 9.) budú v okrese Senica dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.V čase od 7.00 h približne do 11.45 h a po ukončení pretekov až do 16.00 h bude úplná uzávierka cesty I/51 v Senici v úseku od križovatky cesty I/51 s ulicami Štefánikova a Hviezdoslavova po križovatku cesty I/51 s miestnymi komunikáciami na uliciach Dlhá a Brezová. Obchádzka bude možná po ulici Hviezdoslavova, Priemyselná, Dlhá, resp. Kaplinská.V čase od 11.30 h do ukončenia pretekov, ktorý je predpokladaný približne o 14.00 h, bude uzatvorená cesta III/1149 v úseku od hranice okresu Senica po obec Prietrž.doplnila Linkešová.V čase od 11.45 h do ukončenia pretekov bude uzatvorená cesta I/51 v úseku Jablonica – Senica, hlavná svetelná križovatka. "Obchádzka bude možná po trase Senica – Borský Mikuláš – Lakšárska Nová Ves – Plavecký Mikuláš – Plavecký Peter – Prievaly – Cerová – Jablonica," doplnila krajská hovorkyňa.V čase od 7.00 h do cca 17.00 h bude vykonaná uzávierka miestnych komunikácií v Senici na uliciach Brezová, SNP, Moyzesova, J. Kráľa a Hollého. Polícia žiada účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru, ako aj ostatných osôb zabezpečujúcich priebeh cyklistických pretekov a prispôsobili svoje aktivity plánovaným dopravným obmedzeniam.