Polícia dolapila cestného piráta v luxusnom aute, prekročil rýchlosť takmer o dvojnásobok

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Dánska polícia skonfiškovala vysokovýkonný luxusný automobil po tom, ako jeho nového majiteľa prichytili pri prekročení rýchlosti, keď ho viezol domov z Nemecka do Nórska. Informovali o tom v piatok dánske noviny Nordjyske.Irackému občanovi žijúcemu v Nórsku, ktorého identitu neuviedli, vo štvrtok na aute Lamborghini Huracan namerali rýchlosť 236 kilometrov za hodinu na diaľnici, kde je povolená maximálne „stotridsiatka“.Podľa novej dánskej legislatívy môže polícia zhabať vozidlá bezohľadných šoférov a dať ich do dražby, pričom výťažok poputuje do štátnej pokladnice. Podľa spomenutých novín Iračan kúpil auto niekoľko hodín predtým v Nemecku za dva milióny dánskych korún (asi 270-tisíc eur).Pri konfiškácii automobilu bol podľa policajtov trochu podráždený. V dohľadnom čase mu zašlú i pokutu za prekročenie rýchlosti.