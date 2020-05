Polícia dolapila dvoch lupičov, ktorí vyrabovali sklady v Šamoríne (foto)

Obaja boli v minulosti viackrát súdne trestaní. Stíhaní sú vo väzbe.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti objasnili krádež v Šamoríne. Obvinili z nej dvoch recidivistov, zaistili nakradnuté veci za niekoľko desiatok tisíc eur a vrátili ich majiteľom. Ako informovala trnavská krajská polícia, do skladov v Šamoríne sa dvojica mužov vlámala zo soboty na nedeľu.Celkovo vyrabovali štyri sklady, kde boli uskladnené komponenty do počítačov, tabletov a tlačiarní, ako napr. 15-tisíc ochranných skiel na tablety a monitory, 2000 tonerov, 6000 čistiacich utierok a prostriedkov na monitor.V ďalších skladoch zobrali pracovné náradie, ale aj prenosný žeriav na brány, fľaše s CO2, štíty a kľučky k bránam, stavebný materiál, ale aj lampy, chladničku, ohrievače vzduchu či rozvodovú skriňu na elektrinu. Celkové škody presiahli 71-tisíc eur.V krátkom čase policajti podozrivých zadržali a našli dom, do ktorého previezli nakradnuté veci. Muži krátko pred krádežou kúpili starší rodinný dom, kam sa postupne od krádeže vracali.V dome ich nakoniec policajti aj zadržali. Oboch Bratislavčanov vo veku 35 a 36 rokov vyšetrovateľ obvinil zo zločinu krádeže.