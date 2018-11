Polícia: Gruevski použil pri úteku maďarské diplomatické vozidlo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tirana 16. novembra (TASR) - Bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski, ktorý ušiel pred väzenským trestom za korupciu do Maďarska, kde požiadal o politický azyl, použil pri úteku maďarské diplomatické vozidlo. Oznámila to vo štvrtok albánska polícia po tom, čo maďarská vláda oficiálne poprela, že by pomáhala Gruevskému pri úteku. Informovala o tom agentúra AFP.Podľa albánskej polície Gruevski prešiel v nedeľu 11. novembra z Albánska do Čiernej Hory cez hraničný priechod Hani i Hotit. Viezol sa v aute s poznávacou značkou CD 1013A.Čiernohorská polícia potvrdila, že Gruevski vstúpil na jej územie 11. novembra a. Dodala, žeMacedónske úrady vydali v pondelok na Gruevského (48) zatykač. Urobili tak po tom, ako nenastúpil do výkonu trestu v stanovenej lehote.Gruevského v máji tohto roku odsúdili na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz, týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600.000 eur v čase jeho pôsobenia na čele vlády. Súd mu v októbri nariadil nástup do výkonu trestu do 8. novembra.Gruevski, ktorý stál na čele macedónskej vlády v rokoch 2006-2016, sa opakovane označil za nevinného nielen v spomínanej kauze, ale aj ďalších štyroch vyšetrovaných prípadoch. Konštatoval, že za jeho stíhaním je politický motív.