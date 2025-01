Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, muž narazil do chodkyne prechádzajúcej cez cestu – FOTO

27.1.2025 (SITA.sk) - Prešovská polícia žiada svedkov dopravnej nehody z utorka 21. januára o pomoc pri jej objasňovaní. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , nehoda sa stala v čase, kedy 65-ročný muž na vozidlenarazil do 61-ročnej chodkyne, ktorá v tom čase prechádzala cez cestu.„Po náraze chodkyňu odhodilo do protismeru, v dôsledku čoho narazila do protiidúceho osobného motorového vozidla značky,“ uviedla Ligdayová. Vodiči ani chodkyňa neboli pod vplyvom alkoholu. „Presná príčina dopravnej nehody ako aj miera zavinenia jej účastníkov je v štádiu objasňovania,“ vysvetlila policajná hovorkyňa.Polícia žiada svedkov, ktorí videli túto dopravnú nehodu a mohli by poskytnúť bližšie informácie, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 0961 80 3516 alebo na čísle 158. Informácie môžu prípadní svedkovia poskytnúť aj prostredníctvom policajnej stránky na sociálnej sieti.