Polícia hľadá svedkov nehody, pri ktorej zomrel 42-ročný motocyklista

Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica Ilustračná snímka. Foto: TASR - KR PZ Banská Bystrica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Mesto nad Váhom 7. augusta (TASR) - Novomestskí dopravní policajti hľadajú svedkovej dopravnej nehody, pri ktorej 15. júla vyhasol život 42-ročného motocyklistu. Nehoda sa stala o 17.25 hodine na križovatke Štúrovej ulice a Ulice Michala Chrasteka v Novom Meste nad Váhom.Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová, motocyklista mal v križovatke naraziť do okraja ochranného ostrovčeka, ktorý bol vedľa cesty. Spadol z motocykla a zostal ležať na trávniku napravo od cesty. Motocykel sa po náraze do okraja ochranného ostrovčeka prevrátil na ľavý bok, vyšiel vpravo vedľa cesty a taktiež do trávnatého porastu, kde ostal ležať.„Žiadame svedkov nehody, ktorí by vedeli uviesť skutočnosti vedúce k jej objasneniu, aby kontaktovali políciu na známom telefónnom čísle 158, prípadne na tel. čísle 0961243518. Informácie môžu poskytnúť aj na najbližšom útvare Policajného zboru," doplnila Antalová.