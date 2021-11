Polícia je pripravená na protestoch 17. novembra nekompromisne zakročiť, ak to bude potrebné (video)

aktualizované 16. novembra 12:12



Rizikové zhromaždenia

Výzva verejnosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.11.2021 (Webnoviny.sk) -Ak bude na zhromaždeniach organizovaných v stredu pri príležitosti výročia udalostí 17. novembra 1989 narušený verejný poriadok, polícia podľa dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana nekompromisne zakročí. Uviedol to na utorkovom brífingu s tým, že slušní občania môžu očakávať zo strany polície podporu.V prípade porušovania zákona sa však policajti nebudú len nečinne prizerať. „Sme tam na to, aby sme dohliadali, aby verejný poriadok nebol narušovaný," povedal šéf polície.Výročie 17. novembra je podľa Hamrana dňom slobody, tá je však v súčasnosti obmedzená nie z vôle štátnych orgánov, polície alebo zdravotníkov, ale nebezpečným infekčným ochorením COVID-19 Z dôvodu pandémie sú podľa policajného prezidenta všetky zhromaždenia označené ako rizikové. „Práve preto bude Policajný zbor dohliadať na to, aby sa počas tohto pietneho aktu všetky opatrenia dodržiavali," povedal Hamran.Členka konzília odborníkov Zuzana Krištúfková pripomenula, že pandemická situácia je momentálne veľmi vážna. „Z tohto dôvodu by som bola rada, aby každý zvážil, či sa zhromaždení zúčastní," povedala s tým, že v rámci veľkého počtu ľudí sa na zhromaždeniach budú určite nachádzať aj infikovaní.„Títo budú šíriť infekciu medzi ďalších účastníkov," skonštatovala Krištúfková. Verejnosť preto vyzvala na zodpovedné správanie, aby nebol ešte viac zaťažený zdravotnícky systém.Bezpečnostné zložky zároveň odporúčajú jedincom, ktorí sa zhromaždení nechcú zúčastniť, aby sa v stredu v poobedňajších a večerných hodinách v Bratislave vyhli lokalitám ako Bratislavský hrad, Národná rada SR, Prezidentský palác alebo Námestie slobody, aby nekomplikovali prípadný policajný zásah.