Polícia naďalej pracuje vo zvýšenom režime, uviedol Šutaj Eštok. Monitorované sú aj miesta s vyšším predpokladom bezpečnostného incidentu (video)

Poskytnutá ochrana pre politikov

Krivka nenávistných prejavov klesá

29.5.2024 (SITA.sk) - Policajný zbor funguje aj naďalej vo zvýšenom režime. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) po stredajšom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR a priblížil, že dva týždne od atentátu na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) je nasadenie policajtov v uliciach rovnaké, ako bolo deň po atentáte, a teda výkon je navýšený stále o 30 percent.Ako informoval šéf rezortu vnútra, naďalej sú monitorované aj miesta so zvýšeným predpokladom bezpečnostného incidentu, napríklad obchodné centrá, redakcie či rôzne úrady.„Rovnako Úrad na ochranu ústavných činiteľov ide vo zvýšenom režime a je zabezpečovaná zvýšená ochrana ústavným činiteľom aj niektorým rodinným príslušníkom viacerých politikov," informoval Šutaj Eštok a doplnil, že nejde o predstaviteľov vládnej koalície, ale ochrana je poskytovaná aj niektorým opozičným politikom.Minister súčasne avizoval, že majú v pláne budúci týždeň predstaviť prvé kolo legislatívnych návrhov, ktorých cieľom bude riešiť bezpečnostnú situáciu. Predložiť ich majú na najbližšom rokovaní vlády.Šéf rezortu vnútra ocenil aj iniciatívu Úrady vlády SR , ktorý zvolal stretnutie všetkých rezortov, kde sa diskutovalo o prvých návrhoch. Rezort vnútra je podľa jeho slov pripravený s postupnou implementáciou niektorých vecí technického charakteru, ale tiež s prípravou legislatívnych zmien.„Postup polície je rovnako tvrdý a nekompromisný aj pri postupe v rámci šírenia nenávistných prejavov, vyhrážania, prípadne schvaľovania trestného činu," upozornil minister a informoval, že táto krivka postupne padá.„Odkaz bol dostatočne jasný. Dnes pracujeme zhruba so 172 prípadmi, z toho viac ako 55 percent je už stotožnených a bude realizovaných," uviedol minister s tým, že klesajúca krivka nenávistných prejavov je dôkazom, že aj spoločnosť si začína uvedomovať, že nenávisť nie je cesta.„Prejavy schvaľovania trestného činu, prípadného vyhrážania nebudeme tolerovať a budeme konať rázne, tak ako doteraz," uzavrel minister vnútra.