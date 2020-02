Polícia našla v Severnom Macedónsku opustený kamión, vnútri sa nachádzalo 47 migrantov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2020 (Webnoviny.sk) - Severomacedónski pohraničníci našli na juhovýchode krajiny opustený kamión, v ktorom sa nachádzalo 47 migrantov.Na zaparkované vozidlo narazili v piatok v noci neďaleko hraníc Severného Macedónska s Bulharskom a Gréckom. Jeho vodič bol preč a vo vnútri boli migranti z Afganistanu, Pakistanu a Iraku, uviedla v sobotu polícia.Migrantov previezli do zadržiavacích centier v hlavnom meste Skopje a pohraničnom meste Gevgelija na juhu krajiny. Do Severného Macedónska prišli z Grécka, kam ich úrady pláimignujú naspäť deportovať.Severomacedónska polícia informovala, že počas prvých troch januárových týždňov našli 1 365 migrantov, ktorí do krajiny prišli nelegálne.