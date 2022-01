Polícia nechce zverejniť správu z vyšetrovania, ktorá sa týka Johnsonových večierkov počas lockdownu

Správu z vyšetrovania nezverejnia

Johnson pochybenia odmieta

Hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde

Večierky v čase lockdownu

28.1.2022 (Webnoviny.sk) - V piatok sa prehĺbili pochybnosti o načasovaní a obsahu kľúčovej správy o vyšetrovaní večierkov britskej vlády počas lockdownu, keď polícia požiadala, aby jej časť zostala neverejná, kým ukončia svoje vyšetrovanie.Metropolitná polícia informovala, že požiadala druhú stálu tajomníčku úradu vlády Sue Grayovú, ktorá mala pôvodne svoju správu zverejniť tento týždeň, aby v nej udalosti vyšetrované detektívmi spomenula len minimálne s cieľom zabrániť ovplyvneniu policajného vyšetrovania.Táto žiadosť by podľa agentúry AP mohla spôsobiť odklad zverejnenia správy, ktorej zistenia by mohli predstavovať vážnu ranu pre britského premiéra Borisa Johnsona.Grayová prešetruje obvinenia, že premiér a jeho zamestnanci porušovali obmedzenia platné v krajine v rokoch 2020 a 2021, ktoré vláda zaviedla v snahe brániť šíreniu koronavírusu, rôznymi večierkami s požiadavkou „prines si vlastný alkohol“, narodeninovými oslavami či „vínovými piatkami“.Tvrdenia vyvolali rozhorčenie verejnosti, niektorých konzervatívcov viedli k výzvam na Johnsonovu rezignáciu a spustili tiež intenzívny vnútorný boj vo vládnucej strane.Grayová vyšetruje takmer dvadsiatku incidentov a polícia tento týždeň oznámila, že začala vlastné vyšetrovanie viacerých z nich, ktoré spĺňajú podmienku „najvážnejších a najzjavnejších“ porušení pravidiel súvisiacich s pandémiou.Johnson prisľúbil, že Grayovej správu zverejnia v plnej podobe a následne je v súvislosti s jej výsledkami pripravený reagovať v parlamente. Odmietol však akékoľvek osobné pochybenie a dodal, že nemá absolútne žiadny úmysel rezignovať.Vláda tiež odmietla, že by sa snažila zasahovať do Grayovej vyšetrovania, ktoré je podľa nich nezávislé, aj keď tajomníčka vyšetruje vlastného šéfa, ktorým je Johnson.Premiérovi oponenti vinia vládu zo snahy zmierniť výsledky vyšetrovania, ktoré by mohlo viesť k pokusu odvolať ho. Niektorí konzervatívci tiež tvrdia, že v prípade, že Grayová preukáže Johnsonovu vinu alebo sa ukáže, že o svojom konaní klamal v parlamente, iniciujú hlasovanie o vyslovení nedôvery.Johnsonova vláda sa dostala pod paľbu kritiky po tom, ako sa na verejnosť dostali informácie o akciách, ktoré údajne organizovali napriek tomu, že v celej krajine platil lockdown v súvislosti s pandémiou COVID-19.Premiér a jeho zamestnanci sa údajne na jar a v zime 2020 zúčastnili na sérii večierkov napriek tomu, že v Anglicku bola v tom čase väčšina spoločenských stretnutí zakázaná a mnohí ľudia sa tak nemohli zúčastniť na svadbách, narodeninách ani pohreboch a ich priatelia a príbuzní zomierali sami v nemocniciach.