Polícia neeskaluje zbytočne napätie, podľa Mikulca má protest zaznamenaný a vyvodí dôsledky

Do očkovania nikto nikoho nenúti

Situácia sa nesmie opakovať

30.7.2021 (Webnoviny.sk) - Štáb Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave celý priebeh štvrtkového štrajku proti očkovaniu monitoroval a zaznamenával, aby tí, ktorí sa „nevedeli zmestiť do kože", mohli byť v najbližšej dobe riešení príslušnými orgánmi. Na sociálnej sieti to napísal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) s tým, že nie je pravda, žeby sa polícia dianiu len nečinne prizerala.„Polícia samozrejme vie odlíšiť demonštrujúcich, ale nemôžeme chcieť, aby riešila na masovom podujatí jedincov prostredníctvom riskantného zákroku, keď na to má aj iné možnosti. Občania sa môžu cítiť bezpečne práve preto, lebo pri podujatiach takéhoto charakteru neeskalujeme napätie neprimeranou silou, ktorá by mohla mať v konečnom dôsledku opačný efekt," zdôraznil minister.Mikulec tiež skonštatoval, že nikto nenúti občanov, aby sa dali zaočkovať v prípade, že je to proti ich vôli alebo presvedčeniu. Musia však podľa neho rešpektovať, že ak sa rozhodnú neočkovať, sú s tým spojené aj isté obmedzenia.Tak je to podľa neho aj v prípade tých, čo nevlastnia zbrojný alebo vodičský preukaz, prípadne pas.„Takéto protesty, ktorým chýba konštruktívna, faktická a argumentačná rovina a ktorých cieľom je len upriamiť pozornosť často aj nevhodnými a vulgárnymi prejavmi, je v úplnom rozpore s tým, o čo by sa ich účastníci podľa vlastných tvrdení chceli usilovať. Je absurdné, že svoj názor chcú vyjadriť vajíčkami, kečupom alebo pľuvancami. Je to na míle vzdialené slušnému dialógu, ktorý práve demokratická spoločnosť ponúka a umožňuje," dodal minister.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala políciu, aby sa pri piatkových plánovaných protestoch nezopakovala situácia zo štvrtka 29. júla. Podľa liberálov by policajti mali zabezpečiť poriadok a priechodnosť dopravy, a to, aby neboli obmedzovaní ľudia, „ktorí chodia normálne do práce". „Ak by sa podobná situácia zo štvrtka zopakovala aj dnes, považovali by sme to za závažné zlyhanie policajného vedenia," dodala strana.