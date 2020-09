Polícia obnovila náhodné kontroly na hraniciach s Českom, za porušenie opatrení hrozia pokuty (video)

aktualizované 18. septembra, 9:28



Registračná povinnosť

Negatívny test na koronavírus

18.9.2020 (Webnoviny.sk) -V piatok 18. septembra od 9:00 začala Polícia SR vykonávať náhodné kontroly osobných motorových vozidiel, autobusovej a aj vlakovej dopravy na hraniciach alebo v blízkosti hraníc s Českou republikou.Ako ďalej informovala hovorkyňa rezortu vnútra Barbara Túrosová , cieľom kontrol bude splnenie registračnej povinnosti, ktorá vychádza z nariadení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Policajný zbor bude na hraniciach alebo v blízkosti hraníc s ČR zároveň dohliadať na bezpečnosť a plynulosť prejazdu vozidiel hranicami.Rezort pripomína, že nerešpektovanie povinností vyplývajúcich z nariadení ÚVZ je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1 659 eur.„V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi priestupku pokutu vo výške do tisíc eur,“ zdôraznila Túrosová.Osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky z ČR, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, izolácia sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.Týmto osobám sa súčasne nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovaliAlternatívne k uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí musia byť tieto osoby schopné po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín.Z povinností určených ÚVZ existujú aj viaceré výnimky. Týkajú sa napríklad študentov, zdravotníckeho personálu alebo osôb s trvalým pobytom v príhraničných oblastiach.