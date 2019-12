POLÍCIA OBVINILA EXPREZIDENTA A. KISKU V SÚVISLOSTI S KTAG

Bratislava 6. decembra - Polícia obvinila exprezidenta Andreja Kisku pre daňovú kauzu jeho firmy KTAG. Informuje o tom denník Sme, polícia to zatiaľ oficiálne nepotvrdila. Kiska však už reagoval, že ide o špinavú politickú kampaň.

A. Kiska: Moje obvinenie je špinavá politická kampaň

Exprezident Andrej Kiska považuje svoje obvinenie pre daňové podvody za "špinavú politickú kampaň". Uviedol to v stanovisku, ktoré poslal médiám v súvislosti s jeho obvinením pre daňovú kauzu firmy KTAG."Moje obvinenie je špinavá politická kampaň, a je dôkazom politického vydierania a mafie, ktorá ovláda Slovensko. Fico (predseda Smeru-SD Robert Fico, pozn. TASR) ma pred tým varoval, keď som ho odmietol dať na ústavný súd. Ešte ako prezident vo februári som takýto postup Ficovej polície avizoval," tvrdí Kiska.Exprezident poukázal na to, že polícia pri vyšetrovaní jeho firmy vymenila za dva roky troch vyšetrovateľov. "Pretože tí prví dvaja nevideli dôvod na žiadne stíhanie. Našli si tretieho. Toto potrebuje ďalší komentár?" doplnil.Tvrdí, že Fico hrá vabank a ide mu o všetko. "Nikdy ma nezastrašil, hoci to skúša dlhé roky," zdôraznil exprezident.Pýta sa, prečo nie sú obvinení napríklad aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, exminister financií za Smer-SD Ján Počiatek či bývalý predseda SNS Ján Slota v súvislosti s ich kauzami.Polícia obvinila exprezidenta Andreja Kisku pre daňovú kauzu jeho firmy KTAG. Informuje o tom denník Sme, polícia to zatiaľ oficiálne nepotvrdila.