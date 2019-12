Polícia obvinila manželku diplomata, ktorá spôsobila smrť motocyklistu

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. decembra (TASR) - Britská kráľovská prokuratúra sa v piatok rozhodla vzniesť obvinenia voči manželke amerického diplomata, ktorá v auguste počas riadenia motorového vozidla spôsobila smrť mladého motocyklistu. Informovala o tom agentúra DPA.Anne Sacoolasová 27. augusta údajne svojím autom vrazila do 19-ročného motocyklistu Harryho Dunna, ktorému spôsobila smrť. Ku zrážke došlo v grófstve Northamptonshire v strednej časti Anglicka.Britská polícia Sacoolasovú po incidente vypočúvala. Žena však následne krajinu opustila a tvrdila, že ako manželka amerického diplomata má imunitu, ktorá znemožňuje jej trestné stíhanie.Sacoolasovej manžel pracoval na leteckej základni pri obci Croughton v grófstve Northamptonshire, uvádza na svojej webovej stránke denník The Guardian.Britská kráľovská prokuratúra uviedla, že proces vydanie stíhanej osoby sa začal. Prokuratúra podľa svojich vyjadrení bude pokračovať v procese vznesenia obvinení voči Sacoolasovej zo spôsobenia smrti bezohľadnou jazdou.Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab uviedol, že rozhodnutie vzniesť proti Sacoolasovej obvinenia jea ženu amerického diplomata vyzval, aby urobilaa vrátila sa do Británie, aby spolupracovala na vyšetrovaní. Rozhodnutie o zaslaní žiadosti o vydanie Sacoolasovej musí podľa prokuratúry urobiť britské ministerstvo vnútra.Sacoolasovej právnik uviedol, že jeho klientka sa. Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že je "sklamané" rozhodnutím o vznesení obvinení a zopakovalo, že Sacoolasovú chráni diplomatická imunita.Matka usmrteného motocyklistu rozhodnutie o vznesení obvinení privítala.