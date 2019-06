Polícia obvinila Slovákov a Chorváta z únosu a zavlečenia do cudziny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (TASR) – Polícia obvinila z obzvlášť závažných trestných činov troch Slovákov a jedného Chorváta, ktorí mali 28. mája v Bratislave uniesť svoju obeť, ktorú zavliekli do Rakúska, kde sa jej mali počas jazdy vyhrážať strelnou zbraňou aj nožom. Následne ju mali zbiť palicami a okradnúť. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.Vyšetrovateľ Policajného zboru vzniesol obvinenie z vydieračského únosu, zavlečenia do cudziny a lúpeže 46-ročnému Chorvátovi Marinkovi K. M., 30-ročnému Ladislavovi Ž. z Nových Zámkov, 26-ročnému Zdenkovi F. z Levíc a 30-ročnej Jarmile V. z okresu Pezinok.Tí mali podľa informácií polície 28. mája v čase okolo 17.00 h na Vajnorskej ulici v Bratislave prinútiť neznámeho muža, aby si k nim sadol do auta, a následne s ním odísť na neznáme miesto v Rakúsku. Počas cesty sa mali poškodenému vyhrážať strelnou zbraňou a nožom. Na území Rakúska ho prinútili podpísať niekoľko listín súvisiacich s predajom auta, keď ho následne zbili a okradli o mobilný telefón a 150 eur. Po útoku odišli na neznáme miesto.Obvinení sú podľa polície momentálne v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ žiada väzobné stíhanie.