Polícia obvinila vodiča kamióna za prechod po cyklomoste, hrozí mu až desať rokov vo väzení

Vydal ľudí do nebezpečenstva smrti

Most pre možné poškodenie uzatvorili

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vodiča, ktorý prešiel s kamiónom cez Cyklomost slobody v bratislavskej Devínskej Novej Vsi už polícia obvinila. V tlačovej správe o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava Michal Szeiff "Začiatkom tohto mesiaca sme prijali oznámenie o jazde nákladného motorového vozidla cez Cyklomost slobody v mestskej časti Devínska nová Ves," uviedol hovorca a dodal, že vodič kamióna nerešpektoval dopravné značenie, že na cyklomost je zakázaný vjazd všetkých motorových vozidiel a je určený výlučne pre cyklistov a chodcov, a pokúsil sa cez neho prejsť."Touto jazdou vydal ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, alebo škody veľkého rozsahu porušením statiky mosta," doplnil Szeiff. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie zo zločinu všeobecného ohrozenia 30-ročnému Martinovi K. z okresu Trenčín. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov."Cyklomost je dimenzovaný na maximálnu váhu do 7,5 tony, a keďže kamión, ktorý po ňom prešiel, presiahol túto hranicu, je dôležité zistiť aké poškodenia mohli nastať a kde presne by sa mohli nachádzať," uviedol Bratislavský samosprávny kraj (BSK) , ktorý most 2. júla uzavrel. Regionálne cesty Bratislava ako správca mosta musia vykonať jeho diagnostiku."Až po dokončení a vyhodnotení, že je cyklomost bezpečný, sa môžu naň vrátiť peší aj cyklisti," doplnil kraj s tým, že na základe výsledkov vyšetrovania si bude uplatňovať nárok na uhradenie nákladov v súvislosti s diagnostikou či prípadnými opravami cyklomosta.