Polícia obvinila z dílerstva 29-ročného Branislava z okresu Michalovce

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trebišov 16. novembra (TASR) – Z drogovej trestnej činnosti obvinila polícia 29-ročného Branislava z okresu Michalovce. Podľa vyšetrovania si v Michalovciach a iných miestach zadovažoval pervitín, marihuanu a iné omamné a psychotropné látky, delil ich na užívateľské dávky a následne odpredával stálym, ale aj náhodným konzumentom, a to najmä v blízkosti herní v Trebišove a Sečovciach.informovala v sobotu košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Muži zákona zastavili v Horovciach osobné auto smerujúce z Michaloviec do Trebišova, v ktorom sa okrem Branislava viezli ďalšie dve osoby.uviedla hovorkyňa. Ďalší 21-ročný muž počas prehliadky vozidla dobrovoľne vydal plastové vrecúško s obsahom 0,34 gramu čírej kryštalickej látky, ktorá obsahovala metamfetamín. Na základe predbežného expertízneho skúmania by z tohto množstva bolo možné vyrobiť minimálne šesť bežných jednorazových dávok drogy.Vyšetrovateľ obvinil Branislava a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Obvinenie z drogovej činnosti sa vzťahuje aj na 21-ročného Mateja, jemu v prípade dokázania viny hrozí až päťročný trest.dodala hovorkyňa.