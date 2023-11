Polícia odhalila organizovanú skupinu, okrádala dôchodcov po celom Slovensku

Tisíce eur od dôchodcov

Domové prehliadky u podozrivých osôb

21.11.2023 (SITA.sk) - Trnavskí policajti odhalili organizovanú skupinu, ktorá okrádala dôchodcov po celom Slovensku. Krajskí vyšetrovatelia obvinili dvoch mužov vo veku 18 a 20 rokov z Lučenca zo zločinu podvodu. Obaja obvinení sú stíhaní väzobne, hrozí im až 10 rokov väzenia.Od januára do augusta tohto roka sa im podarilo postupne vylákať tisíce eur od dôchodcov, z toho trikrát v Trnave, ale aj v Prešove, Martine, Bratislave a Pezinku.Sedem obetí obrali o viac ako 66-tisíc eur a šperky v hodnote dvetisíc eur. Podvodníci sa pri telefonátoch seniorom vydávali za policajtov, používali aj známe legendy o nehode ich blízkych alebo o ochrane peňazí.Ako informovala hovorkyňa trnavskej polície Mária Linkešová , podvodníci až šesťkrát použili legendu o policajtovi. Poškodeným zavolal falošný príslušník policajného zboru a žiadal od nich peniaze, ale aj zlato za to, že pomôžu ich blízkym pri riešení dopravnej nehody, pri ktorej došlo k zraneniu manželov a malých detí.„Osoby postupne vyplatili rôzne kaucie s tým, že podľa inštrukcií volajúceho peniaze vložili do obálok a odniesli ich na dohodnuté miesto, kde ich prevzala už čakajúca osoba, prípadne tieto mali podľa inštrukcií vložiť do smetnej nádoby,“ priblížila konanie podvodníkov Linkešová.V Martine nahovorili 84-ročnej staršej žene, že všade sú podvodníci, aj v banke, a v záujme ochrany jej peňazí má všetky vybrať. V telefóne ju navigoval muž, aby obálku s kabelkou vložila pri nákupnom stredisku do smetnej nádoby, z miesta sa vzdialila a keď došlo k odovzdaniu deväťtisíc eur, mohla si kabelku opäť zobrať.V spolupráci okresnej a krajskej kriminálnej polície Trnava boli vykonané domové prehliadky u podozrivých osôb. V Lučenci policajti našli a zaistili viaceré dôkazy, ktoré ich usvedčujú z podvodov, od oblečenia, telefónov, SIM kariet, počítača a USB kľúčov.