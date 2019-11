Polícia opäť zadržala palestínskeho ministra pre východný Jeruzalem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 4. novembra (TASR) - Izraelská polícia zadržala a vypočúvala v nedeľu palestínskeho ministra pre záležitosti Jeruzalema Fádího Hadamího. V pondelok o tom informoval izraelský denník Haarec.Podľa palestínskych zdrojov izraelská polícia prišla do Hadamího domu vo východnom Jeruzaleme v nedeľu skoro ráno. Následne policajti dom prehľadali, ministra zadržali a previezli na policajnú stanicu, kde ho vypočúvali a po niekoľkých hodinách prepustili na slobodu. Príčina jeho zadržania nie je známa, dodal Haarec.Izraelský denník poznamenal, že v prípade tohto palestínskeho ministra ide o jeho tretie zadržanie od apríla, keď sa ujal svojej funkcie vo vláde premiéra Muhammada Ištaju.Hadamí bol zadržaný aj 25. septembra, keď podľa izraelských úradov porušil zákon, ktorý zakazuje palestínskej samospráve vykonávať politickú činnosť v Jeruzaleme.Zadržaný bol aj koncom júna - niekoľko dní po tom, ako sprevádzal čilského veľvyslanca počas jeho návštevy v mešite al-Aksá. Tento krok palestínskeho ministra vyvolal ostrú reakciu Izraela.Haarec vysvetlil, že izraelská polícia v posledných niekoľkých rokoch uskutočnila viacero razií na tlačových konferenciách, prezentáciách knižných noviniek, športových podujatiach či akciách pre deti a podobne, a to na základe zákona schváleného v rámci mierového procesu z Osla, ktorý palestínskej samospráve zakazuje organizovanie alebo sponzorovanie podujatí v Jeruzaleme.Palestínska samospráva síce vymenúva ministra a guvernéra pre východný Jeruzalem, ktorý Izrael obsadil v roku 1967, no ich rola je skôr symbolická. Izrael si totiž nad mestom udržiava úplnú kontrolu.Osud Jeruzalema je už desiatky rokov predmetom konfliktu: Palestínčania chcú, aby sa z východného Jeruzalema stalo hlavné mesto ich budúceho štátu, zatiaľ čo Izrael vníma celý Jeruzalem ako svoje nedeliteľné hlavné mesto.