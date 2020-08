Polícia pátra po mužovi, ktorý so zbraňou v ruke lúpil v nitrianskej banke (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti pátrajú po mužovi, ktorý večer 17. júla so zbraňou v ruke lúpil v banke v nitrianskom obchodnom centre. Ako informovala nitrianska krajská polícia, muž s krátkou guľovou zbraňou v ruke prešiel za pult a zamieril priamo k pokladni.Pokladníčke poklepal hlavňou zbrane po ramene a ukázal smerom k pokladni so slovami „Allah akbar“. Žena pokladňu otvorila, pričom bola neustále upozorňovaná podozrivým. Do červenej igelitovej tašky si on následne vložil viac ako 3 800 eur.V súvislosti s objasňovaním tohto činu pátra polícia po totožnosti muža z kamerových záznamov. Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť pri pátraní, je možné oznámiť na linke 158, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na facebookovej stránke polície.