Polícia pátrala vo Winnendene hodiny po nejestvujúcom ozbrojencovi

Winnenden 10. októbra (TASR) - Mesto Winnenden neďaleko Stuttgartu v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko zažilo v stredu po viac ako deviatich rokoch opäť rozsiahlu policajnú akciu.Muži zákona zasahovali tentoraz v miestnej psychiatrickej liečebni, kde okolo troch hodín pátrali po neznámom ozbrojencovi. Stalo sa tak na základe oznámenia svedkyne, ktorá tvrdila, že v okolí zariadenia sa pohybovala osoba so strelnou zbraňou. Do napokon neúspešnej policajnej akcie sa zapojila aj posádka vrtuľníka.Kriminalisti po výsluchu svedkyne a ďalšej ženy dospeli k záveru, že žena pokladala predmet, ktorý mal pri sebe muž v parku, za strelnú zbraň a zle vyhodnotila situáciu, informovala tlačová agentúra DPA.11. marca 2009 bolo mesto Winnenden dejiskom obrovskej policajnej akcie po masakre 17-ročného niekdajšieho miestneho školáka, ktorý zastrelil práve tu a neskôr v neďalekom Wendlingene celkove 15 ľudí, aby napokon skoncoval sám so sebou.