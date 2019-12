Polícia postrelila muža ozbrojeného nožmi, ktorý sa správal agresívne

Ilustračné foto Foto: TASR/KR PZ Nitra Foto: TASR/KR PZ Nitra

Košice 8. decembra (TASR) – Polícia zasahovala v nedeľu v podzemnej garáži v mestskej časti Košice-Juh v blízkosti centra mesta. Dôvodom bolo oznámenie od občana, že sa tam nachádza ozbrojený agresívny muž. Po útoku na policajtov bol napokon muž zasiahnutý zo služobnej zbrane do nohy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.uviedla Mésarová s tým, že do príchodu pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) zranenej osobe policajti poskytli prvú pomoc.Hlavný lekár košickej záchranky Ladislav Neubert pre TASR potvrdil, že ošetrili muža, ktorý bol následne prevezený do traumatologickej ambulancie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura V Košiciach.doplnila Mésarová.Aj v týchto chvíľach polícia podľa jej slov na mieste vykonáva potrebné vyšetrovacie úkony. Postup zakročujúcich policajtov prešetruje Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.