Polícia pre „zoznam zradcov“ už prijala opatrenia a eviduje aj prípady vyhrážania sa poslancom

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia prijala opatrenia v súvislosti so „zoznamom zradcov" s menami všetkých 79 poslancov, ktorí v Národnej rade SR podporili obrannú dohodu s USA.Povedal to minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v relácií Braňo Závodský Naživo na rádiu Expres. Zdôraznil, že takéto prejavy nepatria do demokratickej spoločnosti. Polícia zároveň eviduje aj prípady vyhrážania sa poslancom.Tento zoznam zverejnili opozičné strany Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia a Republika. „Prijali sme určité opatrenia, ktoré tu z taktických dôvodov nebudem teraz konkretizovať. Ale urobili sme veľa opatrení a povedali sme nie len poslancom, ktorí sa cítia akýmkoľvek spôsobom v ohrození, aby nám dali vedieť," dodal Mikulec.