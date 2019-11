Polícia preveruje zariadenie pre seniorov Steffi

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 4. novembra (TASR) - Polícia preveruje Zariadenie pre seniorov Penzión Steffi v bratislavskom Ružinove, v ktorom mali byť páchané neprávosti na senioroch. Ešte minulý týždeň na to upozornili nezaradení poslanci Natália Blahová a Jozef Rajtár na základe kontrol štátnych orgánov. Vedenie zariadenia tvrdí, že o aktuálnom vyšetrovaní nemá zatiaľ žiadne informácie.Poslanci minulý týždeň na základe kontrol štátnych orgánov vrátane ministerstva práce a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej upozornili na to, že klienti tohto zariadenia majú žiť v nevyhovujúcich podmienkach, má dochádzať k ich okrádaniu, či k zlému uskladneniu potravín. Tiež mali byť porušené viaceré ľudské práva a hygiena.V prípade zariadenia bolo podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajné zboru (PZ) v Bratislave Veroniky Slamkovej však vyšetrovateľ toto trestné oznámenie odmietol, nakoľko neboli zistené skutočnosti odôvodňujúce začatie trestného stíhania. "priblížila pre TASR Slamková. Ďalej uviedla, že trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby bolo vyšetrovateľom okresného riaditeľstva (OR) PZ v Bratislave II odmietnuté. Voči tomuto rozhodnutiu však podľa Slamkovej bola podaná sťažnosť, o ktorej nebolo doposiaľ zo strany príslušnej prokuratúry rozhodnuté.doplnila Slamková. Bližšie informácie však nemohla poskytnúť vzhľadom na štádium trestného konania.Štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Evito Oľga Fedorková, ktoré zariadenie pre seniorov prevádzkuje, vo štvrtok (31. 10.) uviedla, že o nijakom aktuálnom vyšetrovaní nič netuší.priblížila Fedorková. Doplnila, že podozrivé prevody majetkov už vyšetrovala polícia v minulom roku.doplnila Fedorková. Približne pred dvomi mesiacmi mal byť podľa jej slov v zariadení vyšetrovateľ.myslí si Fedorková.V zariadení má v súčasnosti vykonávať kontrolu rezort práce, inšpektorát práce, ako aj sociálny odbor Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Bratislavský samosprávny kraj zároveň uviedol, že neeviduje žiadosť zariadenia o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb tak, ako to vyžaduje zákon, a preto nie možné v ňom vykonať akúkoľvek kontrolu. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) zaslal v minulosti aj list predsedovi NSK, v ktorom odporučil zvážiť aktuálnosť napĺňania podmienok registrácie tohto zariadenia.uviedol riaditeľ tlačového odboru ministerstva práce Michal Stuška.Fedorková zopakovala, že všetky nezrovnalosti boli odstránené.dodala Fedorková s tým, že žiadna kontrola nepreukázala, že by bol ohrozený život klienta.dodala Fedorková.