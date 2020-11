Polícia pri kontrolách zákazu vychádzania neskúmajú zdravotný stav ani lekárske tajomstvo

2.11.2020 - Policajti pri kontrolách neskúmajú zdravotný stav a ani sa neoboznamujú s lekárskym tajomstvom. Preverujú len dodržanie podmienok zákazu vychádzania.

Každé porušenie riešia individuálne

Negatívny výsledok testu na COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Ako pripomenula v tlačovej správe hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová, policajti kontrolujú oprávnenie na výkon určitej činnosti spojenej so zdravotnou spôsobilosťou aj pri iných činnostiach.Napríklad aj v súvislosti s vedením motorových vozidiel pri kontrole vodičského preukazu a záznamov v ňom alebo zdravotnej spôsobilosti osôb nad 65 rokov, či parkovacieho preukazu pre ľudí so zdravotným postihnutím.Polícia bude každý prípad porušenia vládou prijatých opatrení riešiť individuálne. „V zmysle zákona o priestupkoch policajt pri ukladaní blokovej pokuty prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní,“ dodala Bárdyová.Sankcie za porušenie vládnych nariadení sú v blokovom konaní do tisíc eur a v správnom konaní do 1 659 eur. Správne konanie rieši Úrad verejného zdravotníctva SR a okresné úrady.Na Slovensku vyhlásili mimoriadnu situáciu uznesením vlády 11. marca. Vláda SR vyhlásila v súlade s ústavným zákonom aj núdzový stav.V súvislosti s jeho vyhlásením prijala vláda uznesenia, ktorými obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Zároveň stanovila viaceré výnimky z tohto zákazu.Jednou z výnimiek je aj absolvovanie certifikovaného testu na ochorenie COVID-19 v určenom časovom období a preukázanie sa potvrdením o negatívnom výsledku tohto testu.