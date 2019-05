Polícia pripravila kampaň pre seniorov v rámci prevencie pred podvodmi

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Som senior, ktorý sa nedá oklamať! To je názov novej preventívnej kampane, ktorú polícia pripravila pre seniorov. Upozornenia by vďaka nej mali mať starší občania vždy poruke a na očiach. Polícia chce kampaňou prispieť k zníženiu rizika páchania trestných činov na starších ľuďoch.vysvetlil hovorca policajného prezídia Michal Slivka.Seniori tak budú mať podľa jeho slov neustále na očiach jednoduché posolstvá od polície. V prípade, ak by na nich podvodník cez telefón vyvíjal psychický nátlak, vďaka nálepke si spomenú na rady od polície.doplnil.V rámci prevencie organizuje polícia pravidelne aktivity pre seniorov.priblížil Slivka s tým, že seniori sú naďalej častým terčom pokusov o podvod.Ozrejmil, že podvodníci si vymýšľajú príbehy o nehodách príbuzných seniorov, prípadne predstierajú kontrolu plynomerov, elektromerov a podobne. Podotkol však, že polícia eviduje zvýšený počet prípadov, keď sa seniori nedali nachytať a podvodníkom ich vymyslené historky neuverili. Napriek tomu sa stále vyskytnú situácie, keď prídu o svoje celoživotné úspory.