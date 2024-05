Polícia rieši 48 prípadov schvaľovania útoku na premiéra Fica. Zaoberá sa aj vyhrážkami voči ďalším politikom, uvidel Šutaj Eštok (video)

Poskytnutie ochrany

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Panic tlačítko" pre ohrozených politikov

22.5.2024 (SITA.sk) - Polícia v súčasnosti rieši 48 prípadov schvaľovania útoku na predsedu vlády Roberta Fica alebo vyhrážok voči koaličným aj opozičným politikom.Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol minister vnútre Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). Ako však doplnil, toto číslo sa môže aj zdvojnásobiť.„Ide o šírenie nenávisti, schvaľovanie trestného činu alebo o vyhrážanie sa," povedal minister vnútra. Ako ďalej uviedol, viacerým politickým predstaviteľom bola poskytnutá ochrana.„Aj predstaviteľovi opozície, predsedovi jednej z parlamentných strán," informoval Šutaj Eštok.Polícia chce podľa ministra vnútra distribuovať ohrozeným politikov takzvané „panic tlačítko".„Ktoré im umožní v prípade akéhokoľvek rizika vyslať signál na Policajný zbor a bude im automaticky zabezpečená ochrana," vysvetli Šutaj Eštok. Stupeň teroristického ohrozenia na Slovensku podľa ministra vnútra naďalej ostáva rovnaký, teda druhý stupeň zo štyroch. Štátne orgány zároveň podľa neho vo veľmi krátkom čase prídu so súborom opatrení týkajúcich sa bezpečnosti.„Pôjde o súbor legislatívnych opatrení ale aj technických opatrení, ktoré vieme aplikovať v krátkodobom horizonte, niektoré v strednodobom a niektoré možno v dlhodobom na to, aby sme zvýšili ochranu aj ústavných činiteľov ale aj ochranu štátu ako takého," dodal minister vnútra.